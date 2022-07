Trio é preso por decretar e matar rival em “tribunal do crime” em Manaus

Manaus (AM) – Três supostos membros de uma facção criminosa foram presos na manhã desta terça-feira (26), durante a operação “Polivalente”, realizada pela Polícia Civil, no bairro Japiim, na Zona Sul da capital.

De acordo com informações do delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Thiago Viana Gomes, 35 anos, Geovane cordeiro Nascimento, 21 anos, Breno Romário Leite, de 28 anos, pertencem ao “tribunal do crime” que decretou a morte de Luiz Brasiliano de Souza, ocorrida no dia 29 de maio deste ano, no Japiim.

Ainda conforme a autoridade, a motivação do crime seria um desentendimento de Luiz com a facção criminosa que atua naquela área da cidade.

“A vítima era irmão de um jovem que teve um problema com a facção. Como forma de castigo, esses criminosos espancaram esse jovem. Ao saber das agressões, Luiz Brasiliano passou a ameaçar os autores da agressão. Devido estarem sendo ameaçados, Thiago e Geovane encomendaram a morte de Luiz. Breno foi apontado como o executor do homicídio, juntamente com um venezuelano, que foi morto neste ano no mesmo bairro”, disse o delegado.

Ainda conforme Ricardo Cunha, os criminosos também responderão pelo crime de sequestro contra um outro rival. O crime ocorreu em novembro de 2021.

Na ocasião, a vítima foi mantida em cárcere privado, onde era agredido diariamente, mas conseguiu fugir. Diante de todas as investigações, para a polícia não resta dúvida da atuação dos presos nesses dois crimes.

Os homens foram levados para a sede do Instituto Médico Legal (IML), para passar por exame de corpo de delito. Depois do procedimento, eles permanecerão na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

