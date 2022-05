Vídeo: agressores de mulher grávida são punidos por ‘tribunal do crime’, em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens foram punidos pelo ‘tribunal do crime’ por serem identificados como os autores do espancamento contra uma mulher grávida de três meses, no bairro Mauazinho, Zona Sul de Manaus. Após os atos violentos contra a mulher – que foi arrastada e puxada pelo cabelo -, registrados na manhã desta sexta-feira (13), a dupla levou pauladas nas palmas das mãos.

“Bateram na mulher, todo mundo viu o vídeo, e agora vão ser cobrados. É pelo certo”, diz um dos participantes do ato de punição.

No vídeo que circulou, no início da sexta-feira, nas redes sociais, é possível ver uma mulher ‘agarrada’ na vítima e os outros dois homens socando e puxando os cabelos da grávida. Um dos homens está, até mesmo, com uma faca de serra, correndo o risco de machucar ainda mais a mulher.

Segundo a vítima, ela estava bebendo com o grupo e o motivo da briga seria ciúmes. Apesar da violência e das marcas de agressão, o bebê está bem.

