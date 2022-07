Com selo do CV e máscaras do Dalí, criminosos são presos em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens foram presos com drogas e máscaras do Dalí, na noite de terça-feira (26), durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

De acordo com o relatório policial, por volta das 21h, os agentes receberam uma denúncia informando que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes em frente a uma residência na rua Juruá. Os policiais foram até o local indicado e avistaram os suspeitos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos uma arma de fogo calibre 38, três munições do mesmo calibre, 110 porções de entorpecentes, entre skunk, oxi e cocaína, além de nove frascos de droga inalante e duas balanças de precisão.

A dupla, juntamente com o material apreendido, foi levada ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

O disque-denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, (SSP-AM) funciona 24h por dia, sete dias por semana.

Leia mais:

Suposto assaltante tem perna dilacerada após perseguição policial em Manaus

Homem armado é preso comercializando drogas na Zona Leste de Manaus

Polícia Militar deflagra Operação Rio Amazonas na zona Sul