Suposto assaltante tem perna dilacerada após perseguição policial em Manaus

Manaus (AM) – Eduardo da Silva Ramos, de 26 anos, teve a perna dilacerada após fugir durante uma perseguição policial, na manhã desta quarta-feira (27). O fato ocorreu na rua Rubi, do bairro Nova Floresta, na Zona Leste da capital amazonense.

Conforme repassado pelos policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial foi abordada por duas vítimas de assalto que relataram que o autor do roubo estaria em uma motocicleta na cor preta, realizando arrastão pelas ruas do bairro.

Diante das informações, os policiais iniciaram a procura pelo criminoso quando avistaram um homem em uma moto com as mesmas características informada pelas vítimas. De acordo com o Tenente PM, Rogério Santos, ao ser solicitado para o condutor parar, ele empreendeu fuga.

Com isso, iniciaram uma perseguição ao suspeito. A ação policial terminou na rua Rubi, local onde o homem colidiu com um carro de passeio e caiu na pista. Devido ao impacto, Eduardo teve a perna dilacerada, partes do membro ficaram jogadas na via pública.

A equipe policial informou que Eduardo já tem passagem pelo crime de roubo majorado. E que investiga agora a participação do homem no assalto, conforme relatado pelas vítimas.

O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde passou por procedimentos cirúrgicos. Após o atendimento, ele será apresentado na unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça.

