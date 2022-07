Estátua gigante em formato de pênis é construída em túmulo de idosa de 99 anos

Uma estátua gigante no formato de um pênis foi inaugurada no cemitério da cidade de Misantla, no México. A escultura foi instalada junto ao túmulo de Catarina Orduña Pérez, morta aos 99 anos, e conhecida na localidade como uma admiradora do órgão genital masculino.

A inauguração do monumento, que aconteceu no sábado (23), atendeu a um pedido especial de Dona Cata, como era chamada em Misantla. Em vida, ela ressaltou que gostaria de ter uma estátua de pênis ao lado do seu túmulo, conforme relatado por um sobrinho da idosa, Guillermo Orduña Tejeda, ao jornal mexicano El Grafico.

“Sim, tem o dia do professor, dia do médico e até dia do engenheiro. Por que não comemorar o pênis”, costumava questionar Dona Cata, quando viva, segundo Guillermo.

A escultura foi realizada pelo artista Isidro Lavoingnet. Logo após a inauguração, imagens da estátua viralizaram nas redes sociais.

