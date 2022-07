Lutador se aposenta após nocaute que causou morte de adversário

Anthony Durand, lutador francês, anunciou aposentadoria do muay thai após seu último combate ter resultado na morte do tailandês Phanphet Phadungchai.

Os dois lutadores se enfrentaram no dia 15 de julho. A luta foi encerrada após Phadungchai receber uma cotovelada na mandíbula e cair, batendo a cabeça. O nocaute aconteceu no quinto round do evento Muay Thai Fighter X, na Tailândia.

Após o forte choque, o lutador da Tailândia foi hospitalizado em Bangkok, mas teve morte cerebral decretada no último sábado (23), oito dias depois do combate, após os médicos identificarem uma lesão no órgão.

“Estou ciente que não me responsabilizo com o que está acontecendo, mas não consigo pensar que são os riscos”, disse Durand em postagem no Facebook. “Essa 28ª luta infelizmente foi a última e não voltarei. Não porque não tenho força, mas porque tenho convicções e me mantenho a elas”, afirmou o francês.

“É um choque. Talvez ele tenha levado muitos golpes antes dessa luta, mas fui eu que o enfrentei por cinco rounds. Foram os meus últimos, então é claro que sinto uma parte de responsabilidade que ninguém pode tirar da minha cabeça”, lamentou Durand.

Só desejo que ele esteja a descansar em paz agora e me comprometo a contribui financeiramente com a mãe, a esposa e a filha até que elas me digam que não é mais necessário”, acrescentou o francês. “Obrigado a todos que estiveram desde o meu início e me desculpem, porque sei que alguns se sacrificaram muito para me ver no topo”, finalizou o francês.

*Com informações do Metrópoles

