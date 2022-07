Librade vence a primeira no profissional e bate o Tarumã pela Série B do Amazonense

Manaus (AM) – Após dois resultados negativos em sua primeira participação no Campeonato Amazonense da Série B, o Clube Desportivo Librade (CDL), conquistou sua primeira vitória na história no futebol profissional e de virada. O Papagaio do Norte venceu o Tarumã por 3 a 2, pela terceira rodada, neste sábado (30), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste de Manaus. Os gols do Librade foram assinalados por André, Ivison e Vinícius. Já Richard e Gabriel marcaram para o Lobo do Norte.

Motivado pelos primeiros três pontos, pela quarta rodada, o Librade encara o Atlético Amazonense, no próximo sábado, (6), às 15h, no Estádio da Colina. Já o Tarumã joga na sexta-feira, (5), às 15h, no Estádio Carlos Zamith.

Jogo

Com duas derrotas, o sentimento da comissão e dos jogadores era somente buscar a primeira vitória no campeonato. Mas o primeiro ataque foi do Tarumã, já abrindo o marcador. Aos quatro minutos, Gabriel sobe pela esquerda, cruza na área e Richard chuta sem chances para Ney, 1 a 0.

Após o gol, o Lobo do Norte pressionou o Papagaio do Norte para marcar o segundo. Aos nove minutos, Larentes bateu forte e a bola explodiu no travessão e não entrou.

Com uma boa postura do adversário, o Librade procurou sair em jogadas rápidas para tentar o empate. Aos 13 minutos, o Papagaio subiu com perigo com o atacante Ítalo, que chutou de longe, mas o goleiro Raphael defendeu.

O Tarumã quando subia ao ataque, sempre fazia com perigo. Aos 22 minutos, Gabriel avança pela esquerda e cruza para Marcelo. O atacante cabeceou no canto direito, mas novamente o goleiro Ney segurou com firmeza.

Em uma jogada rápida, que envolveu a zaga do Librade, aos 31 minutos, o Tarumã chegou ao segundo gol. De frente para a meta, Helton abriu na esquerda para a entrada de Gabriel, que bateu de canhota rasteiro para ampliar, 2 a 0

No final do primeiro tempo, aos 44 minutos saiu o primeiro gol do Papagaio do Norte. Após uma disputa de bola na zaga do Lobo do Norte, André aproveitou a sobra e tocou por cima de Raphael do Lobo para diminuir, 2 a 1.

Segundo tempo

Aos 45 do segundo tempo, o Librade conseguiu a virada e ganhou por 3 a 2 Foto: Divulgação

No segundo tempo, o Papagaio do Norte voltou disposto a mudar o placar e fazer história. Aos dois minutos, de frente para a meta do Lobo do Norte, Pablo bateu de canhota, mas o goleiro Raphael defendeu no centro da meta.

Na sequência, aos três minutos, o Tarumã não perdeu tempo e deu o troco. Em jogada rápida, Claudio chutou forte, o goleiro Ney defendeu e a bola sobrou para Helton bater a queima roupa, mas novamente Ney fechou o gol.

Aos 15 minutos, o Papagaio proporcionou um lance inusitado. O goleiro Ezaquiel, que entrou no lugar de Ney, que saiu contundido, chutou a bola e o goleiro Raphael do Tarumã, tentou segurar a bola fora de sua área. Na sequência, o jogador soltou a bola e quase deixou entrar contra sua própria meta.

Aos 31 minutos, o Tarumã perdeu uma grande chance de ampliar o marcador. Pela esquerda, Onelito cruza e Marcelo sozinho na pequena área perdeu o gol feito.

No final de jogo, o Librade jogou tudo para mudar o placar em campo. Aos 44 minutos, o zagueiro Luan tentou sair com a bola, foi marcado por Ivison, que roubou a bola e entrou na área para finalizar sem chances para Raphael, 2 a 2.

Dois minutos depois, aos 45 minutos, Romarinho tira a bola da zaga pela direita e cruza na área para Vinícius bater no canto direito o gol da vitória, 3 a 2.

*Com informações da assessoria

