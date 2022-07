Com Luís Neto e Cristiano Ribeiro, jiu-jítsu amazonense dá show no Open de Salt Lake City

Manaus (AM) – Os lutadores amazonenses Luís Neto e Cristiano Ribeiro da Costa deram um verdadeiro show nos tatames do Open Internacional de Jiu-Jítsu de Salt Lake City (Estados Unidos) no último sábado (9). Realizado no Legacy Events Center, em Farmington, o evento faz parte do calendário da International Brazilian Jiu-Jítsu Federation (IBJJF), a mais conceituada entidade da modalidade.

O faixa preta Luis Neto, que é presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Esportivo (FAJJE) e compete no Máster, faturou quatro medalhas de ouro (peso e absoluto Gi e No Gi).

Cristiano Ribeiro, que é irmão e aluno de Luis Neto desde os tempos da faixa branca, também fez bonito no Open nos Estados Unidos. O faixa preta de Manaus e radicado na América do Norte conquistou quatro ouros (peso e absoluto Gi e No Gi).

A equipe Crown BJJ, que eles representaram na competição internacional, foi segunda colocada no pódio por equipes na disputa No Gi (sem quimono). A academia ensina o jiu-jítsu amazonense para os norte-americanos e o resultado do Open serviu como um “cartão de visitas” para apresentação do novo projeto dos irmãos da luta do Amazonas.

“Esse resultado foi importante porque marcou a estreia da nossa academia em Salt Lake City, uma academia diferente porque é um projeto novo onde é ensinado o jiu-jítsu amazonense para os gringos. Melhor que isso, nossa academia ficou em segundo lugar na disputa No Gi num evento chancelado pela IBJJF”, comemorou Luis Neto.

*Com informações da assessoria

