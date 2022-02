Exposição “Amazônia Viva” encerra neste domingo (20)

A exposição “Amazônia Viva”, promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), encerra neste domingo (20) no shopping Ponta Negra, zona Oeste.

O evento teve início no dia 10 de fevereiro e enaltece a fauna e a flora amazônica através de artigos produzidos à mão, e pinturas em tela do renomado artista Amarildo Valle.

A “Amazônia Viva” está situada no piso L2 do shopping, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h.

“Não é a primeira vez que exponho com a prefeitura e, por isso, gostaria de agradecer pelas oportunidades. Também convido todos a prestigiarem as obras e as belezas da Amazônia”, disse Amarildo Valle.

Essa é uma oportunidade em que as pessoas têm de valorizar os artistas locais e as obras que dão destaque à Amazônia, sejam elas por meio de pinturas em tela ou de objetos feitos à mão.

Com mais de 35 anos de experiência, Amarildo Valle expõe 30 telas, todas retratando a flora, fauna e o cotidiano do caboclo amazônida. Além do trabalho com pintura em tela, o artista também confecciona esculturas em madeira e cimento.

“Tenho obras mostrando a beleza dos animais, como arara e preguiça, até os beiradões e os ribeirinhos. A arte sempre esteve presente na minha vida e é um grande prazer poder ressaltar e mostrar às pessoas toda a beleza amazônica. Essa é minha grande inspiração em todos os trabalhos”, ressaltou o artista.

