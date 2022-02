Exposição de artesanato japonês entra em circuito no Centro Cultural Palácio da Justiça

Manaus (AM) – A exposição da cultura japonesa chega a Manaus a partir desta quinta-feira (17). Objetos originais do artesanato de Tohoku, região da ilha Honshu, no Japão, estarão à mostra no Centro Cultural Palácio da Justiça, no Centro, zona sul da capital, como parte da exposição “A Beleza do Artesanato de Tohoku, Japão”.

A exibição com 48 peças, que vão desde cerâmica à arte em metal, é uma realização do Consulado-Geral do Japão em Manaus e da Fundação Japão, em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

A visitação é gratuita, mediante agendamento no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br).

Foto: Divulgação

Os visitantes da mostra poderão conferir peças de artesanatos de diversos gêneros, como cerâmicas, arte em laca, tecelagem, arte em metal e artesanato em madeira e bambu.

Além dos artesanatos tradicionais, dos utensílios e tecidos, a exposição apresenta obras criadas por artistas que, inspirados pela beleza do artesanato popular, refletem a cultura e o espírito de Tohoku.

A beleza de Tohoku

Foto: Divulgação

A cultura do japão é única e cada região poussui uma particularidade que lhe destaca. O cônsul-geral do Japão, Masahiro Ogino, que participou da abertura da exposição, destaca que “A Beleza do Artesanato de Tohoku, Japão” foi organizada para marcar o 11º aniversário da catástrofe de Tohoku, atingida por um terremoto e um tsunami, em março de 2011.

“Tohoku possui uma rica cultura rodeada por montanha e mar, e temos atraído aproximadamente 50 peças, tais como cerâmica, tecelagem e artesanato em madeira e metal”

O cônsul-geral ainda aponta que Manaus foi uma das cidades que ajudaram os japoneses em um dos momentos que mais foi preciso, e a participação no circuito de exposição das peças é uma forma de agradecer os manauaras.

“Tohoku está se recuperando e, naquele momento, o Brasil e também Manaus ajudaram os japoneses. Nunca esqueceremos essa ajuda. Para mostrar nosso agradecimento, e como agora estamos nos recuperando, queríamos organizar essa exposição”, acrescentou Masahiro Ogino.

O secretário de cultura e economia criativa acredita que a mostra estreita, ainda mais, os laços com o povo amazonense. Para ele também é uma oportunidade de conhecer um pouco da cultura japonesa.

“O povo japonês tem uma relação direta com o povo amazonense, que vai além da cultura, e para a gente é muito importante entrarmos nesse circuito. Essa exposição itinerante vai ficar aqui duas semanas, então é a oportunidade de conhecermos um pouco mais da cultura, através de alguns artefatos que fazem parte dessa exposição”, destacou Marcos Apolo.

A exposição itinerante já passou pelas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e, após Manaus, segue para Belém e Recife.

Homenagem

Foto: Divulgação

Durante o lançamento da mostra, Masahiro Ogino entregou um Diploma de Honra ao Mérito ao secretário Marcos Apolo, em nome do Centro Cultural.

O certificado é uma forma de reconhecimento aos serviços e contribuição para o fomento das relações de amizade Japão-Brasil.

“O diploma é um registro justamente desse reconhecimento do povo amazonense, no respeito que nós temos para com o povo japonês. Então, eu queria aproveitar aqui a oportunidade e convidar a todos para conhecerem essa exposição”, disse o secretário, ao receber o diploma.

Visitação

O Centro Cultural Palácio da Justiça funciona de quarta-feira a sábado, das 9h às 15h. A entrada é gratuita, mas é necessário agendamento no Portal da Cultura: www.cultura.am.gov.br.

Nos espaços administrados pela Secretaria de Cultura, o uso de máscaras e a apresentação da carteira de vacinação são obrigatórios. A exposição acontece até o dia 8 de março.

