Vídeo: Fiscal da Zona Azul é agredido por homem no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Um vídeo que repercutiu em redes sociais nesta terça-feira (2), mostra uma briga envolvendo um homem não identificado e um fiscal do serviço de estacionamento rotativo Zona Azul. O fato ocorreu no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Nas imagens é possível ver que o homem desfere um soco contra o funcionário da Zona Azul que reage à ação e continua a briga.

Não há informações sobre a motivação da confusão registrada nesta terça-feira (2). A assessoria da Zona Azul ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

A Agencia Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) esclarece que notificou a empresa responsável pelo serviço Zona Azul a prestar informações sobre o ocorrido e determinou que a concessionária tome as providências no sentido de apurar os fatos.

Veja o vídeo:

