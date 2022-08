Vídeo: Estudantes de escola estadual brigam em via pública no AM

Uma das envolvidas na briga estava com uma faca tentando furar a rival

Manacapuru (AM) – Duas adolescentes, estudantes de uma escola da rede estadual de ensino situada em Manacapuru (68 quilômetros de Manaus), se envolveram em uma briga na manhã desta terça-feira (2), em via pública na avenida Boulevard Pedro Rates de Oliveira, no bairro Centro, daquele município.

Em vídeo flagrado por outros alunos da escola é possível ver o momento em que uma das alunas puxa os cabelos da rival e joga a mesma no chão com extrema violência. Uma das adolescentes desfere vários socos contra a outra.

Em seguida, a outra adolescente saca uma faca e tenta furar a rival a todo vusto. Algumas pessoas ao perceberem a presença da faca resolvem separar a briga para evitar que uma tragédia ocorresse.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto informou que já identificou as estudantes envolvidas no fato citado e está adotando as medidas cabíveis para o caso.

Nesta quarta-feira (2), a equipe do Conselho Tutelar de Manacapuru, em alinhamento com a gestão escolar e os responsáveis pelas jovens, realizarão uma reunião na escola para que sejam tomadas as devidas providências sobre a situação.

A secretaria reforça, ainda, que não compactua com atos de violência, repudia atitudes dessa natureza praticadas por qualquer membro da comunidade escolar, e incentiva a cultura de paz entre alunos, profissionais e todos que fazem parte do cotidiano escolar.

