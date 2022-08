Baixo risco: Amazonas retorna à fase amarela para Covid-19

Manaus (AM) – O Amazonas retornou à fase amarela (risco baixo) de transmissão da Covid-19, após a redução na média diária de casos confirmados e estabilidade de internações pela doença no estado. Atualização do quadro aconteceu nesta terça-feira (2) e o documento está disponível em: https://bit.ly/3SkpMyo.

De 18 a 31 de julho, a média diária de casos de Covid-19 variou de 814 para 540 casos no Amazonas. Em Manaus, a mesma média foi reduzida de 321 para 191 casos. No interior, o indicador foi de 493 para 350 casos. A maioria dos casos, nos últimos dois meses, está concentrada em adultos (20 a 59 anos), que compreende 74% dos casos.

Ainda conforme o boletim, houve estabilização na ocupação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sem alteração na taxa de ocupação que é, até o período analisado, de 22 pacientes internados em leitos de UTI designados para pacientes com Covid-19, na rede de saúde pública e privada localizada em Manaus.

Em leitos clínicos, a taxa de ocupação variou de 62,5% para 47%. Entre os internados, nos últimos dois meses, 56% apresentam pelo menos um fator de risco, como cardiopatias e diabetes. De 18 a 31 de julho, foram registrados nove óbitos.

O boletim é uma produção da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Esta edição, de Ano 1 e nº 10, analisa o período dos últimos dois meses, destacando os últimos 14 dias (18 a 31 de julho).

A cobertura vacinal do esquema primário (2ª dose ou dose única) no Amazonas é de 70,6%, considerando a população de 3 anos ou mais, sendo que a capital apresenta cobertura de 78,2% e o interior de 61,9%. A atualização diária da cobertura vacinal contra Covid-19 no Amazonas está disponível no Vacinômetro estadual, em: https://bit.ly/3SmKKfS.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estudo brasileiro mostra que Covid-19 pode levar à diabetes

Amazonas segue na fase laranja com redução positiva nos casos de Covid-19

Manaus tem 88 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana