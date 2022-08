Preço das passagens aéreas no Brasil subiu 77% em um ano

Os preços das passagens aéreas tiveram aumento de 77% no Brasil em um ano. Os motivos são o alto preço do dólar, do combustível e o aumento da demanda.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o querosene de aviação subiu quase 60% entre janeiro e maio deste ano.

A tendência é que os preços das passagens não sofram grandes reajustes até outubro. A economia mundial deve crescer menos e a pressão no preço do combustível tende a diminuir. Porém, no fim do ano, a previsão é de aumento dos tickets.

Em anúncio na última semana, a Petrobras divulgou redução de 2,6% no preço do querosene de aviação. Apesar disso, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) afirmou que é cedo para fazer qualquer previsão de impacto nos valor das passagens.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Principais instituições do segmento de Turismo confirmam participação na 1ª FPEA

Sine Manaus oferta 246 vagas de emprego nesta quarta-feira (3)

Pesquisa mostra que um em cada três brasileiros sofreu com a falta de comida em casa