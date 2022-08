Principais instituições do segmento de Turismo confirmam participação na 1ª FPEA

De olho nas perspectivas de soluções em negócios para o setor de Turismo, as principais instituições oficiais e associações representativas do setor de Turismo já confirmaram presença na 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia, que acontecerá entre os dias 18 e 20 de agosto, no Centro de Convenções Vasco Vasques 2 (CCA2), em Manaus (AM).

Promovida pelo Conselho de desenvolvimento econômico, sustentável e estratégico de Manaus (Codese Manaus), o evento conta com a participação de 50 expositores e a perspectiva de um público médio de cinco mil pessoas por dia.

Entre as instituições oficiais participantes estão Sebrae Amazonas, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), além do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), participam por meio das câmaras técnicas de Turismo, com aporte de conhecimento técnico a respeito das regulamentações do segmento.

Já a Associação Comercial do Amazonas (ACA), órgão técnico consultivo dos governos federal estadual, estadual e municipal, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomercio-AM) e a Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Amazonas (ABRH-AM) estão de olho na movimentação de negócios do setor terciário e no aporte de capital humano na região.

Entidades de representação específica como Confederação Brasileira de Pesca Esportiva (CBPE), Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), Federação Amazonense de Pesca Esportiva também apostam na possibilidade de parcerias e debates que estimulem o investimento por parte da iniciativa privada, e a regulação, por parte do setor público, de áreas específicas do Turismo de Natureza ainda não trabalhadas.

Com o objetivo de fortalecer o Ecossistema e Incentivar o Empreendedorismo Inovador na Amazônia, a Rede Amazônica de Inovação e Empreendedorismo (RAMI), associação civil sem fins lucrativos, presente nos estados do Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins, quer identificar ambientes de negócios que possam estimular o crescimento e o impacto dos empreendedores do turismo.

As instituições de Ensino Superior apresentarão dados e pesquisa ligadas ao cenário do Turismo na Amazônia. Estão confirmadas as presenças das Universidades Federal e Estadual do Amazonas (UFAM e UEA, respectivamente), além de Nilton Lins e Faculdade Boas Novas (FBN).

“Nossa missão enquanto organização da sociedade civil que acredita no desenvolvimento sustentável é promover essas conexões que possam gerar negócios, mapear interesses comuns e estimular o investimento neste vetor da economia que é uma vocação natural de Manaus e do Amazonas”, afirma o presidente do Codese Manaus, Euler Guimarães.

Sobre a FPEA

A 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia prevê três dias de programação com rodadas de negócios, palestras nacionais, oficinas e maratona de soluções em tecnologia, além de interação com o público, área gastronômica e oportunidades de networking. A programação completa está no site https://codesemanaus.org.br/fpea.

Sobre o Codese Manaus

Com representantes de mais de 25 instituições de diferentes segmentos da sociedade, o Codese Manaus é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, sem vínculo político-partidário ou religioso, formado pela sociedade civil organizada. Juntos, os membros e participantes buscam propor soluções para o futuro da cidade de Manaus, pretende cumprir com o papel de planejar, propor e executar planos, estudos, projetos e iniciativas de tais propósitos.

O Codese Manaus surgiu em 2018, baseado em experiências semelhantes de cidade como Maringá, Uberlândia, Brasília, Goiânia, entre outras, todas elas inspiradas no projeto “O Futuro da Minha Cidade (FMC)”, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

