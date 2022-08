Pros declara apoio à candidatura de Lula

O presidente do partido, Euripedes Júnior, deve se reunir nesta quarta-feira com o pré-candidato da legenda, Pablo Marçal, para definir posição da legenda

O Pros decidiu apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa para o cargo da presidência da república. Os dois partidos se reuniram, na quarta-feira (3), na sede da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo.

O coach teve a sua candidatura confirmada pela sigla no último domingo (31), durante a convenção nacional do partido. No entanto, a tendência é de que o evento partidário seja refeito.

Isso porque o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Jorge Mussi, devolveu no último domingo a presidência do partido a Eurípedes Júnior.

Eurípedes trava uma disputa judicial pelo comando do partido contra Marcus Holanda, que comandava a sigla desde março e era presidente durante a escolha de Marçal como candidato ao Palácio do Planalto.

Leia a íntegra da nota do PT:

“Pros decide apoiar chapa Lula-Alckmin

A direção histórica do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), restituída pela Justiça, declarou apoio a candidatura de Luiz Inácio da Silva no 1º turno da eleição. O anúncio foi feito durante reunião com coordenadores de campanha da chapa Lula-Alckmin.

Participaram da conversa Eurípedes Junior, presidente da sigla, Felipe Espírito Santo, presidente da Fundação da Ordem Social, e Bruno Pena, advogado do PROS. Eles estiveram com Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, e Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente do movimento Vamos Juntos Pelo Brasil (PT, PSB, PCdoB, PV, REDE, PSOL e Solidariedade). O encontro ocorreu na sede da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, nessa quarta-feira, 3 de agosto.

Os representantes do PROS apresentaram como proposta para o programa de governo a necessidade de auxiliar os brasileiros endividados. São cerca de 66 milhões de pessoas. O tema que já consta nas diretrizes do programa será discutido com mais profundidade em parceria com a Fundação da Ordem Social que também está debruçada sobre o tema. A Fundação integra o Observatório da Democracia, desde o seu início, juntamente com a Fundação Perseu Abramo.

O apoio do PROS à candidatura de Lula está sendo alinhado na maioria dos estados da federação. A formalização do apoio do PROS a Lula e Alckmin vai ocorrer na convenção do partido nesta sexta-feira.

A proximidade do PROS com o PT é histórica. O partido apoiou a candidatura de Dilma Rousseff em 2014 e a de Fernando Haddad em 2018.”

* Com informações do site CNN

