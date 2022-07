Lula tem 51% entre os jovens, e Bolsonaro 20%, informa Datafolha

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (27) foi feita com eleitores de 16 a 29 anos nas 12 maiores capitais do Brasil

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 51% das intenções de voto dos jovens da capital do Brasil, nestas eleições de 2022. O dado foi divulgado pela pesquisa Datafolha, nesta quarta-feira (27). Já o presidente Jair Bolsonaro (PT) apresentou 20%.

O levantamento divulgado considera apenas eleitores na faixa de 16 a 29 anos e foi aplicado nos dias 20 e 21 de julho, com registro no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 05688/2022. A pesquisa com a totalidade do eleitorado será divulgada na quinta-feira (28/7).

Na sequência, Ciro Gomes é opção para 12% dos jovens. André Janones (Avante) vem em seguida, com 2%. Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Leonardo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB) empatam com 1%. Não pontuam Eymael (DC), Luciano Bivar (UB), General Santos Cruz (Podemos) e Felipe D’Ávila (Novo). A margem de erro é de três pontos percentuais.

Nesta pesquisa foram ouvidos 935 jovens eleitores em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém.

​Lula tem melhor desempenho entre jovens mulheres: 58%, ante 16% de Bolsonaro e 10% de Ciro. Entre homens, o petista é a opção para 44%, enquanto o presidente foi selecionado por 24% deste público e o pedetista, por 14%.

O atual ocupante do Planalto ultrapassa numericamente entre evangélicos. No entanto, há um empate técnico improvável no limite máximo da margem de erro, no qual tem 36% e Lula, 30%.

Cenário espontâneo

Na pesquisa espontânea, em que o próprio eleitor cita o candidato em quem votaria, Lula tem 41% de citações, Bolsonaro, 17%, e Ciro, 3%. Os que dizem não saber ainda em quem votarão somam 25%; 13% afirmaram que não prestarão apoio a qualquer candidato.

Segundo turno

Em cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, 61% optam pelo petista e 27%, pelo candidato do PL. Os votos de Ciro Gomes vão majoritariamente para Lula, e 52% de seus apoiadores pretendem votar no ex-presidente e 25%, no atual.

* Com informações do site Metrópoles

