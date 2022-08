Empresária que expôs crianças com biquíni de fita é notificada pela polícia

Manaus (AM) – A empresária, identificada como Danny Silva, foi notificada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), após divulgar fotos de duas crianças usando biquínis de fita, no estabelecimento de bronzeamento artificial, de onde é proprietária.

As fotos ganharam repercussão nas redes sociais após uma blogueira denunciar a situação à uma página de fofocas da capital. Em decorrência da viralização do conteúdo e a revolta causada aos internautas, a empresária ainda usou sua rede social para esclarecer que as fotos foram autorizadas pela mãe das crianças. As vítimas expostas são sobrinhas da empresária.

Apesar das declarações, os internautas ficaram ainda mais revoltados com a situação e o caso chegou às autoridades competentes que investigam ocorrências envolvendo a integridade de crianças e adolescentes.

Conforme a delegada Joyce Coelho, a mulher alega que queria apenas divulgar o espaço de bronzeamento.

Além disso, Joice Coelho afirmou que a empresária foi notificada e deve comparecer na sexta-feira (5) na sede da especializada para prestar esclarecimentos sobre o fato. A mãe e as crianças também estarão na delegacia para falar sobre o caso.

“Vamos investigar, sobretudo, a intenção dessa divulgação, se era para atrair clientes para o estúdio ou se era para expor mesmo aquelas crianças. A responsável legal pelas crianças também deve trazê-las para que elas possam passar por uma entrevista. Vamos saber a real intenção do que foi realizado nesse estúdio”, explicou a delegada.

