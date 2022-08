Polícia Federal e IBAMA realizam nova ação de combate ao garimpo ilegal no interior do AM

Manaus (AM) – A Polícia Federal no Amazonas (PF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e os Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) realizaram uma operação conjunta, nesta quinta-feira (4), com o objetivo de identificar, abordar e inutilizar balsas/dragas que operam a atividade de garimpo ilegal de ouro na calha do Rio Madeira, próximo ao município de Autazes (distante a 113 quilômetros de Manaus).

Ao todo, 23 balsas/dragas utilizadas na prática de garimpo foram destruídas pelos policiais federais do Grupo de Pronta Intervenção e fiscais do IBAMA.

Acompanhe vídeos da ação:

“A Superintendência da PF esclarece que atualmente toda a atividade de lavra de ouro no Rio Madeira é ilegal e que, portanto, as ações objetivando a desintrusão da hidrovia federal continuarão a

ser realizadas, assim como serão estendidas em 2022 a outras regiões de garimpo ilegal detectadas

no Estado do Amazonas”, disse a PF por meio de nota a imprensa.

Leia mais:

Balsas e dragas de garimpo nunca saíram do rio Madeira, diz moradora de Manicoré

Indigenista desaparecido planejou ação que destruiu 60 balsas ilegais na Amazônia

Polícia Federal leva suspeito para local de buscas por indigenista e jornalista no AM