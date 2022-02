Homem apanha até a morte na madrugada deste domingo (20), no bairro Compensa

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, foi morto a pautadas no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, na madrugada deste domingo (20).

O crime ocorreu por volta de 3h, na rua Belém e populares encontraram a vítima agonizando no chão e ensanguentado.

“A população achou ele com muita dor, gritando no chão e pedindo socorro. Mas já não tinha mais forças nem de se levantar e ninguém viu quem foi. Ou, se viram, não falam. No desespero, a gente chamou a polícia”, disse uma moradora que não quis ser identificada.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) compareceram ao local e isolaram a área. A polícia informou que a vítima aparentava, aproximadamente, 30 anos. Os autores e a motivação do crime ainda permanecem desconhecidos.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

*Com informações da assessoria

