Em menos de duas horas, segundo homem é morto a tiros na Compensa

Manaus (AM) – Tony Cabral Alves da Costa, de 20 anos de idade, foi mais uma vítima da criminalidade em Manaus e foi morto a tiros no Beco Ladislau, Compensa II, Zona Oeste de Manaus. Este foi o segundo homicídio em menos de duas horas no bairro.

De acordo com os policias da 8° Companhia Interativa Comunitária, o jovem foi abordado, ao caminhar pelo beco, por criminosos que estavam a pé. Sem chance de defesa ou tentativa de fuga, Tony foi alvejado a tiros.

Os policiais afirmam que há indícios de que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, a informação será investigada.

Segundo homicídio

A poucos quilômetros de distância, Keven Ryan Mattos Pinheiro, de 18 anos, foi morto no beco São Pedro, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi chamada ao local e, ao chegar lá, foi morto com mais de dez tiros.

De acordo com o que o pai da vítima informou para os policiais da 8ª Cicom, quatro homens teriam chamado o jovem pelo nome e em seguida o puxaram para dentro do beco.

Após levarem a vítima para lá, mais de dez tiros foram efetuados contra Keven. Testemunhas apontam que cerca de quatro pessoas participaram do crime.

