Vídeo: suposto autor de duplo homicídio é preso em Manaus

"Vaguinho" teria matado Cíntia e Luiz, mãe e filho, no último domingo (7) no bairro Lago Azul

Manaus (AM) – Identificado até o momento apenas como vulgo “Vaguinho”, suspeito de assassinar Cíntia e Luiz, mãe e filho, no último domingo (7), é preso durante buscas realizadas na manhã desta terça-feira (9), por policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O homem foi preso após ser encontrado por imagens de um drone aperfeiçoado, da DEHS, que apontou o local em que ele estava escondido, assim como, o local em que a arma utilizada no crime estava. Conforme as informações da polícia, “Vaguinho” é foragido do estado do Pará e tem dois mandados de prisão em aberto.

A Polícia Civil informou à equipe de reportagem do Portal Em Tempo que amanhã (10) acontecerá uma coletiva, onde darão mais detalhes sobre a prisão, inclusive a identificação do suspeito do duplo homicídio.

Veja o vídeo:

Relembre o caso

O crime em questão ocorreu por volta das7h de domingo, na rua Arara Vermelha, no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus, momento após familiares das vítimas saírem para tomar café.

Conforme as informações repassadas à polícia quando os filhos da mulher voltaram para a residência, eles se depararam com o cachorro da família baleado na parte externa da casa. Ao correrem para dentro do imóvel, os familiares se deparam com a idosa e o irmão mortos em um cômodo.

Segundo vizinhos, as duas vítimas não tinham envolvimento com o mundo do crime, além disso eles relataram que a idosa era muito tranquila e querida na localidade.

As equipes de investigações estiveram no local levantando todas as informações para tentar chegar no autor do duplo homicídio e também identificar a motivação.

Após iniciar os trabalhos de investigação a polícia encontrou o principal suspeito, nesta terça-feira, ele recebeu voz de prisão, porém, mais informações sobre ação policial serão repassadas em uma coletiva de imprensa que deve ser realizada pela Polícia Civil (PC).

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Mãe e filho são brutalmente assassinados na Zona Norte de Manaus

Suspeito de matar mãe e filho é preso em Manaus

Mantidos em cárcere privado há 17 anos, mãe e filhos são libertados no RJ

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook