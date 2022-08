Suspeito de matar mãe e filho é preso em Manaus

A esposa do suspeito confirmou no momento da prisão que ele foi o culpado pela execução das vítimas

Manaus (AM) – Através de denúncia anônima, a Polícia Civil do Amazonas prendeu José Gonçalves, suspeito de matar mãe e filho na manhã deste domingo (7) na rua Arara vermelha, na comunidade Nobre, localizada no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

A motivação do crime está sendo investigada.

José Gonçalves foi preso na Rua da Pedra Furada, na Comunidade Raio do Sol, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Durante a prisão, o suspeito não tentou fugir, pois a casa estava cercada de policiais e ele nega o crime. Ainda, segundo informações preliminares, José Gonçalves estava escondido na casa de um membro de uma facção criminosa.

A esposa de José Gonçalves confirmou no momento da prisão do suspeito que ele foi o culpado pela execução das vítimas que até o momento eram inocentes.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Cíntia Holanda, de 65 anos e Luiz Holanda, de 42 anos. Segundo vizinhos da vítima, Luiz Holanda era vendedor de peixe na feira do bairro e a sua mãe era dona de casa.

Cintia Holanda foi alvejada com um tiro na cabeça e um na mão, que segundo as investigações, indicam que ela tentou se defender no momento da execução. Já o filho dela, Luiz Holanda, foi atingido com dois tiros, um na nuca e outro na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, todas as informações anônimas batem, inclusive, na residência onde ocorreu a prisão, estava também o automóvel usado no crime, um carro modelo Ônix, de cor branca e placa PHYOA46.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

