Santos é punido com multa R$ 35 mil por invasão e agressão a Cássio

A punição foi definida no início da tarde desta quarta-feira (10), em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva

O Santos terá que jogar duas partidas com portões fechados e ainda deverá pagar uma multa de R$ 35 mil pelos incidentes no jogo contra o Corinthians do dia 13 de julho, quando bombas foram lançadas no gramado da Vila Belmiro nos minutos finais, houve invasão de campo e agressão ao goleiro Cássio. A partida terminou com a eliminação do Peixe da Copa do Brasil.

A punição foi definida no início da tarde desta quarta-feira (10), em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e foi dividida em: R$ 5 mil pelos sinalizadores usados pela torcida santista (artigo 191), R$ 20 mil e um jogo com portões fechados pelas invasões de campo e agressão ao goleiro corintiano, e mais R$ 10 e um jogo com portões fechados pelos objetos arremessados.

“É um castigo mais pedagógico”, argumentou o auditor-relator Rodrigo Raposo, sobre a ausência de torcida.

O prejuízo poderia ser maior, chegando a dez mandos de campo e multa de até R$ 100 mil, uma vez que o clube foi denunciado no artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) que fala sobre “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: desordens em sua praça de desporto; invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”.

Em sua defesa, representado pelo advogado Marcelo Mendes, o Santos argumentou que colaborou com as detenções dos invasores, os identificou, abriu boletins de ocorrência e expulsou um deles de seu quadro de associados, e por isso pediu absolvição.

Mesmo assim, a punição veio. O próximo compromisso do time em casa será o clássico contra o São Paulo, no dia 21, só que pelo Campeonato Brasileiro.

A punição do Santos:

Multa de R$ 35 mil e dois jogos com portões fechados

– R$ 5 mil de multa pelos sinalizadores (artigo 191)

– R$ 20 mil de multa e um jogo com portões fechados pelo arremesso das bombas no artigo 213 (inciso 2)

– R$ 10 mil de multa e um jogo com portões fechados pelas invasões no artigo 213 (inciso 3)

*com informações do R7

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: GUILHERME DIONÍZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Leia mais:

Justiça mantém prisão de PM que matou lutador

Quatro brasileiros avançam à semifinal de canoagem slalom

Jogador leva “peixada” durante partida