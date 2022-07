Quatro brasileiros avançam à semifinal do Mundial de canoagem slalom

O Brasil teve quatro atletas classificados às semifinais do K1 (caiaque para uma pessoa) no Campeonato Mundial de Canoagem Slalom, realizado em Augsburg (Alemanha). Nesta quinta-feira (28), Ana Sátila e Omira Estácia avançaram no torneio feminino e Mathieu Desnos (francês naturalizado brasileiro) e Pepê Gonçalves seguiram na briga no masculino.

As semifinais iniciam às 4h03 (horário de Brasília) de sábado (30). A previsão é que as finais ocorram três horas depois. Antes, na sexta-feira (29), Kauã da Silva compete nas eliminatórias do C1 (canoa para uma pessoa), a partir de 5h13. As provas são transmitidas ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Canoagem (ICF, sigla em inglês).

Na primeira descida da eliminatória feminina desta quinta, Ana fez o 26º tempo (107s13) e Omira foi a 59ª (166s89). Como somente as 20 primeiras avançavam direto às semifinais, as brasileiras tiveram que descer novamente, tendo que chegar entre as dez melhores. Ambas melhoraram os respectivos tempos, com Omira cravando a sétima marca (104s01), seguida por Ana (104s07).

No masculino, Mathieu fez o 20º tempo da primeira descida (91s13), conseguindo vaga direta à semifinal. Pepê, que tinha acabado de se recuperar da covid-19, ficou somente em 51º (98s67), mas deu a volta por cima na nova tentativa, passando com a sétima marca (90s77).

Outro representante brasileiro da prova, Guilherme Rodrigues foi o 68º (105s74) na primeira descida e o 53º (146s69) na segunda, após sofrer uma punição de 50 segundos em uma das portas das quais precisava desviar.

