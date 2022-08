Dia dos Pais será comemorado com show de Amado Batista em Rio Preto da Eva

A apresentação do artista vai ser realizada no palco do Balneário Municipal

Rio Preto da Eva (AM) – A celebração do Dia dos Pais, neste domingo (14), será especial em Rio Preto da Eva. Para comemorar em alto estilo, a prefeitura do município em parceria com a Câmara de Vereadores e empresários, vai promover um super show do cantor Amado Batista. A apresentação do artista vai ser realizada no palco do Balneário Municipal Recanto do Buriti, na entrada da cidade.

“O Amado Batista é um artista que arrasta multidões, dos mais experientes aos mais novos, todos tem um carinho muito grande por ele, com certeza foi a escolha certa para comemorar o Dia dos Pais junto com o povo de Rio Preto. A gente fica muito feliz de ter conseguido trazer ele para essa festa”, disse o prefeito Anderson Sousa.

Como o Centro de Eventos está em obras para receber a 22ª Feira da Laranja, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, o local escolhido para Amado se apresentar foi o Balneário Municipal. As arquibancadas por trás do palco e a escadaria na parte da frente receberam pinturas novas. O espaço foi todo limpo e revitalizado. O palco recebeu uma estrutura de ferro para dar mais sustentação, e o telhado foi expandido, com uma “puxadinha” na parte da frente.

“Tudo ficando pronto para festejarmos o Dia dos Pais junto com os rio-pretenses e Amado Batista, numa superfesta. E todos estão convidados para passar esse domingo conosco em Rio Preto da Eva”, comentou Anderson Sousa.

A programação montada pela prefeitura de Rio Preto da Eva, Amado Batista e banda se apresentam às 16h. Mas, a festa no domingo começa cedo, a partir das 9h da manhã, com apresentação de artistas locais como Dj Cláudio Roberto; às 11h com Rhuan Pablo e Maestro Henrique; seguido dos cantores Toinho Monte, Leo Lima e Maestro CKTRZ. A festa tem previsão para encerrar às 18h.

Confira a programação:

