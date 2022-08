Festa da Banana leva mais de 5 mil pessoas ao Ramal do Banco, em Rio Preto da Eva

Celebração no AM

Rio Preto da Eva (AM) – Em três dias, mais de 5 mil pessoas compareceram ao Ramal do Banco, em Rio Preto da Eva, para participarem da Festa da Banana 2022. O evento começou na sexta-feira (29) e terminou só no domingo (31) com o torneio de pênaltis e rodada inicial da Copa Inter Distrital de Futebol.

Durante os três dias de festa, atrações locais, regionais e nacionais, se apresentaram no palco montado no Km 6 da comunidade. A festa foi uma realização das Associações e Cooperativas do Ramal do Banco e membros da comunidade, com apoio da Prefeitura de Rio Preto da Eva, Câmara de Vereadores e Governo do Amazonas.

Show de Elymar Santos na primeira noite

Festa movimentou o Ramal do Banco Foto: Chicão Produções Marques

Na sexta-feira (29), primeira noite do evento, a festa foi animada pelos cantores de Rio Preto da Eva, Marcelo Leal, Léo Lima e banda. Mas, a galera vibrou mesmo foi com a apresentação do cantor Elymar Santos, que subiu ao palco por volta de meia noite.

O artista fez um show de duas horas, e cantou seus maiores sucessos, inclusive do novo trabalho que ainda vai ser lançado.

Escolha da Rainha da Banana

Rainha da Banana ganhou o prêmio de R$ 12 mil Foto: Chicão Produções Marques

Na segunda noite de festa, o público compareceu em maior número. Bandas locais começaram se apresentando no palco. Em seguida foi a vez da banda Contatos Imediatos fazer um show super animado.

A escolha da Rainha da Banana 2022 foi um dos momentos mais eletrizantes da noite. Cinco candidatas concorreram ao título. Elas desfilaram em traje esporte e também em traje de gala. As torcidas bastante animadas levaram balões e faixas em apoio às suas candidatas. Ao fim da disputa, Sarah Souza foi coroada Rainha da Banana 2022. Além do título, a moça ainda levou para casa 12 mil reais em premiação.

Evento começou na sexta-feira (29) e terminou só no domingo (31) Foto: Chicão Produções Marques

A festa terminou com o super show do cantor Tom Cleber. O artista subiu ao palco por volta de 1 hora da manhã e animou os casais apaixonados com as suas músicas românticas.

Nas duas noites de festa, os moradores das comunidades montaram banquinhas para vender comidas, bebidas e doces, gerando uma renda extra.

O prefeito Anderson Sousa, vice-prefeito Neto do Baixo Rio, vereadores e secretários municipais prestigiaram o evento nas duas noites.

No domingo, a festa encerrou com uma disputa de pênaltis, e a primeira rodada da Copa Inter Distrital.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Saúde: UBS Dr. Hamilton Cidade é reinaugurada em Rio Preto da Eva

Quadra é reinaugurada e times da Zona Rural de Rio Preto da Eva recebem equipamentos esportivos

Rio Preto da Eva inaugura letreiro turístico ‘Eu ❤️ Rio Preto’