Rio Preto da Eva realiza ação de combate ao mosquito Aedes Aegypti

Rio Preto da Eva (AM) – A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto da Eva (SEMSA), por meio do setor de endemias, começou na quarta-feira (13), uma ação de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, Zika Vírus e Chikungunya. A medida foi adotada depois que o município registrou 13 casos de dengue.

“Nós estamos realizando em alguns bairros da cidade o serviço de UBV (ultra baixo volume), nosso objetivo com isso é diminuir a população do mosquito Aedes Aegypti. A gente está com uma equipe fazendo a borrifação, e uma equipe indo nas casas fazendo a educação em saúde, orientando os moradores sobre os cuidados com recipientes com água parada”, informou Anteones Almeida, gerente de endemias de Rio preto da Eva.