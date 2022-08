Manaus recebe encontro internacional de Capoeira Angola

Manaus (AM) – A Escola Matumbé Capoeira está em ritmo de festa. A escola completa 12 anos e os 52 anos de capoeira de Mestre Kk Bonates, em evento denominado Encontro das Águas 2022 – Encontro Internacional de Capoeira Angola, nos dias 19, 20 e 21 de agosto.

Na sexta-feira (19), no Ideal Clube, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus, acontecem as inscrições, vivência de Mestres convidados e a roda de abertura.

No sábado (20), será um dia todo de programação com oficinas de movimentos e ritmos (música) com os convidados pela manhã. Durante a tarde, a partir das 15h30, acontece a Cerimônia de consagração de Mestres, Contramestres e Treinei, e finaliza com festa às 20h, no Salão Solimões – Anexo da SEC, na avenida Sete de Setembro, 1058, Centro.

No domingo (21), acontece, a partir das 9h, a roda de encerramento na feira de artesanato, na avenida Eduardo Ribeiro, em frente à Igreja da Matriz.

Independentemente do uniforme da escola/grupo, a organização pede o uso da roupa branca e que estejam devidamente calçados.

“Para celebrar esses grandes momentos, estamos organizando um grande e especial encontro internacional de Capoeira Angola entre amigos”, disse a organização.

Convidados

Com a presença de vários participantes da comunidade internacional da Copeira, o evento contará também com a presença do Mestre kk Bonates (Amazonas, Brasil), Mestre Augusto Januário (Bahia, Brasil), Mestre Plinio Ferreira (São Paulo, Brasil), Mestre Djop (Bruxelas, Bélgica) e Mestre Marco Antonio (Lisboa, Portugal).

Escola de Capoeira

A Escola Matumbé Capoeira nasceu na cidade de Manaus, no coração do Amazonas, fundada pelo M. Kk Bonates e seus discípulos, eis a razão pela qual o nosso evento receberá esse nome: para prestigiar e homenagear todos os mestres que reuniremos em nossos eventos (Roma e Manaus).

“Para nós, cada mestre representa uma fonte de sabedoria e inspiração em nossa caminhada, eles são literalmente ‘água de beber’. A Capoeira Angola é uma riqueza inspirada nas forças e belezas da natureza e a nossa escola ganhou águas internacionais, celebrando 12 anos de trabalho na Europa. Estamos desde agora trabalhando arduamente na organização desse lindo projeto, sem dúvida nenhuma iremos nos esforçar para proporcionar momentos inesquecíveis aos participantes. Contamos com a vossa presença!”, explica a organização.

