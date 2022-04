Evento de capoeira acontece no próximo sábado (30) em Manaus

Manaus (AM)- Com recitação de poemas e samba rural, o evento de capoeira “A taba vai lascar” acontece, pela primeira vez em Manaus, no próximo sábado (30), às 16h, no Centro de Esporte e Lazer do bairro Santa Luzia.

De acordo com o coordenador do evento, José Ribeiro, será uma apresentação da capoeira Angola fundamentada na Raiz do Sertão baiano, do Mestre Cláudio Costa.

“O objetivo maior dos eventos do Centro de Esportes e Lazer de Santa Luzia é a inclusão social. É o resgate e a oportunidade de agregar a todos da comunidade. São os leques de modalidades que a gente está abrindo aqui, porque aqui a gente já teve eventos de queimada, ganho de capoeira, vai ter de outras modalidades também”, disse.

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. Além de roda de capoeira, haverá, também, aulão na praça e breve resumo sobre a Escola Angoleiros do Sertão e a Fusão entre a cultura do Sertão com a do Amazonas.

O Centro de Esporte e Lazer do bairro Santa Luzia conta, ainda, com outras modalidades gratuitas para a população como Futsal, Karate, Jiu-Jitsu, Muay Thai, entre outras.

Modalidades oferecidas pelo Centro de Esporte e Lazer do bairro.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Capoeiristas de Manaus participam do “Berimbau de ouro”

Esporte do AM recebe investimentos de R$ 30 milhões

Torneio de atletismo inicia em SP