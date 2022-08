Corpo com sinais de tortura é encontrado em área de mata no bairro Japiim

Manaus (AM) – Um corpo do sexo masculino, de uma pessoa ainda não identificada, foi encontrado na tarde desta terça-feira (16), dentro de um saco de fibra, em uma área de mata na avenida Solimões, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. A vítima estava com sinais de tortura.

De acordo com as equipes da 3° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo estava com mãos e pés amarrados e tinha um dedo cortado. Foram os próprios moradores da área que passaram e viram o corpo.

O local foi isolado para atuação das demais equipes. A perícia identificou uma perfuração na testa, mas devido ao estado de decomposição do corpo não foi possível definir se foi tiro ou facada.

O corpo possivelmente foi desovado no local durante a madrugada. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção e deve fazer o exame de necrópsia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e câmeras de segurança da área devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos do caso.

