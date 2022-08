Homem é preso por tentar matar cunhado a facadas em Manaus

Manaus (AM) – João Vitor Borrego da Silva, de 19 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira (16), pela tentativa de homicídio praticada contra seu cunhado, um homem de 33 anos. O crime ocorreu no dia 24 de julho deste ano, por volta das 18h50, na rua Maçã, comunidade Coliseu, bairro Jorge Teixeira, zona leste.

O delegado Mauro Duarte, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), esclareceu que, na ocasião do crime, o autor desferiu quatro golpes de faca na região do peito e traqueia da vítima. A motivação seria o fato de o homem agredir fisicamente a irmã do autor.

“A vítima foi socorrida pela sua irmã e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, e, posteriormente, transferida ao HPS João Lúcio Pereira Machado, onde permaneceu internada por duas semanas, diante da gravidade”, disse.

Conforme o titular, os policiais civis do 30º DIP realizaram várias diligências para prender João Vitor, porém, sem sucesso, o que motivou a divulgação da imagem do infrator em meios de comunicação, no dia 8 de agosto deste ano.

“A equipe de investigação entrou em contato com o advogado do jovem, e este compareceu à delegacia a fim de esclarecer as circunstâncias do fato, ocasião em que foi cumprida a ordem judicial em seu nome”, explicou.

Decisão judicial

O mandado foi expedido no dia 27 de julho deste ano, pela Central de Plantão da Comarca de Manaus.

Procedimentos

João Vitor responderá por tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça.

