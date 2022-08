Tite diz que deve convocar Pedro para amistosos da Seleção em setembro

A menos de 100 dias para o início da Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira vive expectativa para o torneio da Fifa. Antes do Mundial do Qatar, porém, Tite terá dois amistosos (contra Gana e Tunísia) para fazer ajustes antes da convocação final. E a expectativa é que o atacante Pedro, do Flamengo, esteja na lista.

Na última quinta-feira, em entrevista à “Rádio Itatiaia”, o treinador da Seleção Brasileira afirmou que o bom momento do centroavante deve ser recompensado e destacou ainda a sequência do time de Dorival Júnior.

“(Pedro) Está em um grande momento. Méritos do Dorival Júnior, do ajuste da equipe do Flamengo, na retomada do melhor futebol, e o Pedro sendo um dos destaques. É bastante provável (convocação), mas eu não gosto de afirmar. Ainda tem tempo, mas a ideia é sim ter a possibilidade de convocá-lo, isso está claro”, declarou Tite



Além de falar sobre o momento de Pedro, Tite analisou também as características do centroavante do Flamengo. O treinador disse que ele é diferente dos que estão hoje na Seleção e o comparou com Fred, ídolo do Fluminense.



“Olhando as características, são diferentes daquelas dos nove que temos. Temos jogadores de movimentação, de velocidade, que ataca espaço, aquele que vem buscar no meio-campo e fazer combinação. Esse jogador, estilo Fred, mais de frente, da última bola, da conclusão. Esse jogador é o Pedro”, concluiu.



Pedro tem 20 gols marcados na temporada e está perto de atingir sua melhor marca na carreira. Deste número, 12 gols foram marcados sob o comando de Dorival, que fez o Flamengo crescer de produção desde junho, após a saída de Paulo Sousa.



Provavelmente com Pedro, a Seleção Brasileira volta a campo nos dias 23 e 27 de setembro, contra Gana e Tunísia. Os jogos ainda não têm local definido, mas serão realizados na Europa. O anúncio da convocação do técnico Tite acontecerá no dia 9 de setembro.

*Lance

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Seleção Brasileira fará amistosos contra Gana e Tunísia em setembro

China é cotada para receber mundial de clubes

Dupla de futebol de mesa do AM participa de etapa nacional