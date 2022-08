China é cotada para receber o Mundial de Clubes de 2022

A China entrou na disputa para receber a edição de 2022 do Mundial de Clubes da Fifa. Vale lembrar que devido a Copa do Mundo entre novembro e dezembro deste ano, a competição de clubes só irá acontecer em fevereiro de 2023, assim como em em 2020 (disputado em 2021) e 2021 (em 2022) devido à Covid-19.

Além disso, a previsão era que a China recebesse o super Mundial em 2021, com 24 clubes participantes, mas devido a pandemia o projeto foi adiado e não tem previsão para acontecer já que a Fifa garantiu que pelo menos até 2024 o campeonato irá continuar com o formato de sete times.

Por este motivo, o país é o favorito para receber o Mundial nos próximos anos. A China também planeja receber a Copa do Mundo em 2034.

A Fifa também entende que a realização do Mundial com o novo formato depende das mudanças no calendário do futebol masculino, a partir de 2025.

Outro país asiático que se ofereceu para receber a competição foi o Japão, que abriu mão em 2021 porque não teria aval do governo para colocar torcedores nos estádios, por causa da pandemia, dessa maneira iria ter prejuízo na organização. Com a desistência, a Fifa alterou o Mundial para s Emirados Arabes, onde o Chelsea triunfou sob o Palmeiras.

