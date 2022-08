Liceu Digital está com inscrições abertas nas Salas de Cultura de 19 cidades do AM

Arte no AM

Manaus (AM)- O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro está com inscrições abertas, até o dia 25 de agosto, para cursos remotos nas áreas de dança, teatro, música, artes visuais nas Salas de Cultura de 19 municípios do Amazonas, por meio do projeto Liceu Digital.

A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, promove cursos com duração de três meses, carga horária de 30 horas, sendo duas aulas por semana de 1h30. A previsão é que as aulas do Liceu Digital iniciem no dia 29 de agosto.

As matrículas acontecerão exclusivamente nas Salas de Cultura de cada município, em horário comercial, mediante apresentação das seguintes documentações: certidão de nascimento ou RG do aluno; RG do responsável; CPF do aluno ou do responsável; comprovante de residência; e foto 3×4.

As Salas de Cultura estão presentes em Codajás, Itacoatiara, Urucurituba, Rio Preto da Eva, Humaitá, Fonte Boa, Iranduba, Carauari, Parintins (Comunidade Vila Amazônia), Borba, Apuí, Presidente Figueiredo, Manicoré, Lábrea, Maraã, São Gabriel da Cachoeira, Coari, Caapiranga e Benjamin Constant.

Mais informações podem ser obtidas pelo (92) 3232-2448, ramal 2547, ou pelo email [email protected]

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Manaus abre inscrições para avaliadores de projetos culturais

Itacoatiara anuncia “Expofest” com shows de Joelma e Zé Vaqueiro

Duda Raposo lança EP “Maria”