Manaus abre inscrições para avaliadores de projetos culturais

Manaus (AM)- Profissionais de cultura, artes e comunicação de todo o Brasil podem se inscrever para trabalhar como avaliadores de projetos culturais, de forma presencial e/ou remota, para a cidade de Manaus.

O município está com inscrições abertas para o edital de seleção até o dia 2 de setembro, no site da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Os avaliadores desenvolverão atividade de análise, emissão de parecer técnico e atribuição de nota para os projetos/propostas culturais, nos segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música, manifestações culturais e hip-hop.

Os profissionais selecionados vão atuar em sistema de revezamento, durante o período mínimo de um ano, podendo ser prorrogado. Para exercerem o trabalho, os avaliadores devem ser pessoas físicas, residentes e domiciliadas no Brasil, com ensino superior completo ou equivalente, além de qualificação específica e experiência exigida na área de interesse de, no mínimo, dois anos.

Cada candidato poderá se inscrever em até três áreas de atuação, dentre as nove descritas no edital nº 006/2022 da Manauscult, devendo comprovar experiência profissional nas escolhidas e indicar a principal de atuação.

A abertura do edital para profissionais de todo o país visa dar celeridade aos projetos e processos culturais da cidade.

“Valorizar a cultura é também analisar e aprovar com rapidez os editais que estão abertos em Manaus. Nossa missão é incentivar e apoiar as manifestações artísticas e culturais da cidade. Então, fica o convite a todos os candidatos aptos a fazerem parte desse projeto”, diz o prefeito de Manaus, David Almeida.

Inscrições

O edital da seleção pode ser conferido na edição 5.387, caderno de número 1, do Diário Oficial do Município (DOM), e também consultado, na íntegra, com anexos, na aba “Editais”, no site da Manauscult. As inscrições seguem até o dia 2 de setembro, e serão realizadas exclusivamente de forma online, no mesmo endereço eletrônico.

A Manauscult disponibiliza atendimento aos candidatos em dias úteis, das 9h às 15h, durante o período de inscrição, via e-mail [email protected] com (tudo junto) ou pelo telefone (92) 3215-2127.

Seleção e resultado

O processo de seleção será realizado por uma comissão composta por, no mínimo, três profissionais das áreas técnicas da fundação, que avaliarão grau de escolaridade e capacitação técnica, experiência profissional e qualificação profissional.

A lista preliminar dos selecionados será divulgada no site da entidade, dividida por área cultural de interesse. Após a publicação, caberá pedido de recurso em até cinco dias úteis, a partir do dia seguinte à publicação do resultado. O pedido deverá conter, obrigatoriamente, justificativa e ser encaminhado exclusivamente para o e-mail [email protected] com.

