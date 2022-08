Duda Raposo lança primeiro EP “Maria” neste sábado (20) nas plataformas digitais

Manaus (AM)- Expoente da música amazonense, Duda Raposo está contando as horas para colocar no mundo o seu primeiro EP intitulado “Maria”. O lançamento do trabalho 100% autoral será neste sábado (20) em todas as plataformas digitais. Além das músicas, haverá também conteúdo audiovisual no YouTube da artista.

Duda já possui forte presença nas plataformas de música. A artista já possui mais de 3 milhões de reproduções nas suas músicas e videoclipes. O EP é uma produção com 5 faixas, que transitam pelo pop, rap e MPB. As canções falam sobre relacionamentos amorosos de uma forma sensível e madura.

A cantora explica que o álbum aborda, mais uma vez, sua visão sobre o amor e todas as consequências dele.

“A gente fala de preconceitos (tendo em vista o amor sáfico que eu trago nas letras). Amar às vezes machuca, às vezes cura, e é isso que eu quis trazer nas composições: as diferentes formas de lidar e se entregar pra esse sentimento tão puro”, explica.

Poucos sabem mas “Maria” é também o primeiro nome da artista. “É meu registro, meu âmago. A ideia de colocar “Maria” veio da minha vontade de reafirmar quem eu realmente sou. Na minha arte, eu sempre busco trazer sentimentos e vivências minhas”, afirma Duda.

Ainda segundo a artista, o EP ‘Maria’ tem como principal objetivo tocar as pessoas.

“É como se em cada música escrita fosse o meu lado mais sensível se entregando para aquele momento. E em cima do palco muitas vezes as pessoas não percebem isso. Por trás de uma Duda Raposo forte, segura e fazendo suas variadas interpretações, tem uma Maria Eduarda que sente e vive tudo aquilo que ela tanto escreve”, completa.

Foto: Ageu Valadares

Sobre a artista

Duda Raposo, amazonense, cantora e compositora de 20 anos, se destaca no cenário da música pop e suas canções acumulam mais de 2,5 milhões de plays no Spotify.

Desde 2014 se apresenta como artista independente, tendo seu primeiro lançamento em 2019 chamado “Poesia pra ela #1”.

Com uma voz doce e um timbre diferenciado, Duda se destaca como uma das promessas da nova MPB e POP Brasileiro. Após três anos e mais de 18 lançamentos entre singles e parcerias, em 2022 se prepara para lançar seu primeiro EP: MARIA.

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Ageu Valadares

Leia mais:

Rio Preto da Eva realiza festa da Laranja neste fim de semana

Inscrições abertas para oficinas culturais

Papo de Preto lança “Amazônia Meu Caminho”