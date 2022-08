Amazonas sai na frente, mas Portuguesa-RJ empata e acesso à Série C será decidido em Manaus

Manaus (AM) – Portuguesa-RJ e Amazonas empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu, neste sábado (20), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Os gols foram marcados por Rafael Tavares, para a Onça Pintada da Zona Leste, e Skilo, para a Lusa.

Com o resultado, quem vencer no jogo da volta, no próximo domingo (28), às 15h (horário de Manaus), conquista o acesso à terceira divisão nacional. A partida acontece no estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Tudo igual

O Amazonas foi quem saiu na frente do placar, mesmo jogando fora de casa. Aos 18 minutos, Miliano cruzou e Ítalo dominou, mas na sequência a bola bateu na mão de Leandro Amaro, dentro da área. O árbitro marcou pênalti e o camisa 10 do time amazonense, Rafael Tavares, bateu bem e marcou o 1 a 0.

Já no segundo tempo, aos 12 minutos, a Portuguesa foi melhor e conseguiu empatar. Skilo recebeu cruzamento e, de cabeça, deixou tudo igual. Minutos depois o Amazonas chegou a voltar à dianteira do placar, com Miliano, mas o VAR anulou o gol por toque de mão.

Leia mais:

Repasse da CBF beneficia Amazonas FC e São Raimundo, na Série D

Amazonas FC anuncia contratação de goleiro e atacante

Jogadora de futsal campeã da Libertadores morre aos 20 anos