Repasse da CBF beneficia Amazonas FC e São Raimundo, na Série D

Manaus (AM) – Em reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), com representantes dos clubes que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, ficou definido os valores que serão repassados aos clubes do torneio. O encontro aconteceu na terça-feira (5).

O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, anunciou um aporte financeiro de R$ 9,4 milhões ao todo, a ser distribuído entre todos os clubes.

Ficou definido que os 64 participantes vão receber R$ 120 mil. Quem se classificar para o mata-mata garante mais R$ 30 mil, atingindo R$ 150 mil. Além desses valores, o campeão e o vice-campeão da Série D ainda ganham R$ 500 mil e R$ 300 mil, respectivamente.

A reunião contou com a participação dos clubes e federações envolvidas na Série D, que se aproxima das rodadas finais de sua primeira fase. Neste final de semana, as disputas serão pela 13ª e penúltima rodada.

Vice-presidente do Amazonas FC, Fabiano Mesquita celebrou o repasse e exaltou o encontro. Segundo ele, a iniciativa vai ajudar todos os times da Série D.

“A CBF convocou todos os clubes da Série D para tratarmos de assuntos referentes a melhorias em todos os aspectos que envolvem a competição. Reunião bastante proveitosa e que nos dá a esperança de dias melhores em todas as competições nacionais. O Amazonas FC agradece ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pela inciativa de ajudar os times da Série D”, disse o VP, em postagem ao lado de Esnaldo Rodrigues, no Instagram.

Confronto valioso

No domingo (10), o São Raimundo recebe o Rio Branco-AC pela penúltima rodada da primeira fase da Série D. O confronto acontece no estádio Ismael Benigno, a Colina, a partir das 15h (horário de Manaus), e pode garantir a quantia de mais R$ 30 mil para o Tufão da Colina.

O time treinador por Aderbal Lana é o atual terceiro colocado do grupo 1, com 20 pontos. Se vencer o Rio Branco, segundo colocado com 24 pontos, não poderá ser alcançado pelo quinto, primeiro fora do grupo de classificação.

“Tivemos dois excelentes resultados fora de casa e agora a gente pretende terminar essa sequência de bons resultados com uma grande vitória, para selar a nossa classificação. Estamos bastante concentrados e nos dedicando bastante durante a semana para alcançarmos o objetivo”, afirmou Paulinho, volante do Tufão da Colina.

VAR a partir das quartas

A partir da definição dos classificados, o torneio entra em sua etapa eliminatória, com os primeiros duelos de mata-mata, quando entrará em cena uma das novidades anunciadas na reunião de terça-feira: das quartas de final em diante, a Série D contará com a ferramenta do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Leia mais:

Amazonas FC anuncia contratação de goleiro e atacante

Polícia inicia investigação de torcedor do São Raimundo que fez apologia ao nazismo

Manaus FC participa de reunião na CBF e vai receber aporte financeiro