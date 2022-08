Esquema de trânsito para Rock in Rio terá bloqueios com cancelas

Não haverá estacionamento no entorno da Cidade do Rock

Rio de Janeiro (RJ) – O esquema especial de trânsito para o Rock in Rio contará com controles por meio de cancelas em pontos de bloqueio na região do festival que vai ocorrer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, na zona Oeste da cidade.

Todo o entorno do evento será área de circulação restrita. Não haverá estacionamento no entorno da Cidade do Rock.

Somente veículos de moradores previamente cadastrados, veículos oficiais e o BRT poderão acessar as áreas bloqueadas. A estimativa da prefeitura é que 35 mil carros sejam cadastrados até 8 de agosto.

Estão programadas diversas interdições no trânsito, no perímetro do Parque Olímpico, em todos os dias de evento.

Na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, por exemplo, no trecho entre a Estrada Arroio Pavuna e Avenida Salvador Allende, o trânsito estará bloqueado das 14h às 6h.

“Vamos fazer o controle de acesso a áreas bloqueadas através de cancelas que serão colocadas nos pontos de bloqueio. Os moradores e veículos credenciados receberão tags que abrirão automaticamente as cancelas. Isso traz um benefício muito grande na velocidade com que você libera os veículos no bloqueio”, disse o diretor-presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (Cet-Rio), Joaquim Dinis, durante a coletiva da prefeitura para apresentar o plano operacional da cidade para o Rock in Rio.

Segundo a prefeitura, a principal forma de chegar ao festival será utilizando o serviço especial Rock Express.

“Esse serviço vai levar as pessoas do Jardim Oceânico e do terminal Alvorada até o Parque Olímpico na ida e na volta. Esse é o maior fluxo de pessoas para o festival, 90% do público vêm da Barra e da zona sul”, disse a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio.

O serviço especial Rock Express será administrado pela organização do festival e terá ônibus exclusivos que vão utilizar a calha do BRT.

O valor do bilhete ida e volta custará R$ 22 e deve ser comprado antecipadamente pela internet.

“É importante que a pessoa compre antecipadamente as passagens de ida e volta, para que possa sair com rapidez do evento. O serviço do BRT que serve à população em geral também vai funcionar normalmente”, afirmou Maína Celidonio.

