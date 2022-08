Delegado da Polícia Federal morre com tiro disparado por policial durante Operação

Roberto Moreira da Silva Filho, de 35 anos, morreu na madrugada deste sábado (27) em Aripuanã, no Mato Grosso. O agente participava de uma Operação em uma terra indígena quando foi atingido por tiro disparado de um policial. De acordo com a PF, a bala teria ricocheteado e acertado o delegado.

A PF disse que Roberto estava em uma abordagem de um caminhão, o qual avançou sobre os agentes. Por isso, os policiais atiraram e um dos disparos atingiu Moreira.

Em nota, a PF lamentou a morte do delegado e esclareceu que os fatos estão sendo apurados.

“Os fatos estão sendo apurados pela equipe de plantão da SR/PF/MT, com apoio da DPF/SIC/MT. Presto as mais profundas condolências à família e aos amigos do estimado colega, que tanto engrandeceu a Polícia Federal com sua dedicação e companheirismo”, diz a nota.

Roberto estava na Polícia Federal desde 2020 e trabalhava na delegacia de crimes ambientais. Natural de Brasília, o delegado estava há cerca de um ano e meio em Mato Grosso.

*Com informações do site Isto É

