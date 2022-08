Governo Federal deve prorrogar Auxílio Brasil com a venda de estatais

Em discurso para empresário no Distrito Federal, presidente reafirmou que o benefício de R$ 600 continuaria no próximo ano

Após o evento Diálogos com Candidatos à Presidência da República, realizado nesta terça-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a prorrogação do Auxílio Brasil pode ser garantida com a venda de estatais.

“A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é algo fixo? Não dá para mudar? Nós temos programa de, ao vender estatais, complementar isso aí. Vai conseguir vender. Vai ter R$ 600 no ano que vem”, disse Bolsonaro, ao ser questionado por repórteres sobre eventual prorrogação do adicional de R$ 200 ao Auxílio Brasil, que tem previsão de acabar em dezembro.

A prorrogação do adicional ao benefício se tornou prioridade para Bolsonaro. Assim que apresentou a candidatura ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no começo de agosto, o mandatário disse no programa de governo que seria uma “pauta prioritária”.

O ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, também havia sinalizado a manutenção, mas não demonstrou como o governo federal continuaria a pagar o Auxílio Brasil em 2023.

“O auxílio, quando ele chegou em dezembro, iniciou com um valor mínimo de R$ 400. Para título de comparação, o programa anterior tinha o valor mínimo de R$ 45. […] E, agora, pela PEC, é de R$ 600. Já foi colocada, como compromisso prioritário do presidente, a permanência desse valor para 2023, e assim sucessivamente”, disse Ronaldo Bento à época.

Apesar de ventilar que a possibilidade da venda de estatais pode ser a saída para a prorrogação do benefício, o presidente não detalhou durante a coletiva quais seriam as estatais vendidas nem quando os processos aconteceriam.

O evento com a Unecs, que consiste em uma sequência de sabatinas aos candidatos à Presidência da República, teve, nesta terça-feira (30), a participação de Bolsonaro e Ciro Gomes (PDT). Há previsão de que a candidata Soraya Thronicke (União Brasil) também compareça à roda de conversa.

* Com informações da CNN

