Projeto do Orçamento de 2023 prevê Auxílio Brasil de R$ 405

Brasília (DF) – O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023 do Ministério da Economia prevê o pagamento de R$ 405 mensais pelo Auxílio Brasil para 21,6 milhões de famílias, quase R$ 200 abaixo do valor destinado atualmente para os beneficiários.

A proposta, no entanto, indica a intenção do governo federal de manter o pagamento de R$ 600 no ano que vem. No texto, a pasta chefiada por Paulo Guedes afirma que “reconhece a relevância da referida política pública e a importância da continuidade daquele incremento para as famílias atendidas pelo programa”.

De acordo com a gestão bolsonarista, haverá “esforços em busca de soluções jurídicas e de medidas orçamentárias que permitam a manutenção do referido valor [R$ 600]”.

O texto foi divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (31) e encaminhado ao Congresso Nacional. O PLOA detalha a proposta de todos os Poderes da União para os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, e de Investimentos das Estatais para 2023.

O documento projeta crescimento de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 e de 2,5% nos anos subsequentes.

O Orçamento também traz uma previsão de 7,2% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022. O indicador é considerado a inflação oficial do país.

Para 2023, a projeção é que o IPCA atinja 4,5%. Nos anos seguintes, a estimativa é de alta de 3%. Sobre o câmbio, estima-se média anual de R$ 5,13/US$ em 2022 e de R$ 5,12 em 2023. O salário mínimo foi estimado em R$ 1.302,00 e o valor do Petróleo Brent, em US$ 93,93 o barril.

O PLOA 2023 apresenta despesas que somam R$ 5,17 trilhões. Desse total, R$ 2.321,08 bilhões correspondem ao total de despesas primárias do Governo Central, que inclui Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. As despesas financeiras correspondem a R$ 2.718,3 bilhões.

*Com informações do Metrópoles

