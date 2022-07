Ministério da Economia anuncia bloqueio de R$ 6,7 bilhões no Orçamento

Brasília (DF) – O novo relatório bimestral da avaliação de despesas e receitas do Orçamento foi encaminhado ao Congresso Nacional. O documento detalha quais áreas foram mais atingidas pelo corte. No total, está previsto o contingenciamento na ordem de R$ 6,74 bilhões, com o objetivo de respeitar o teto de gastos.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), em edição extra, nesta sexta-feira (22). O detalhamento das áreas afetadas será divulgado daqui a uma semana, de acordo com a pasta.

“A necessidade de bloqueio total para o exercício financeiro de 2022 sobe de R$ 9,96 bilhões no 2º bimestre para 12,74 bilhões no 3º bimestre; ou seja, um acréscimo de R$ 2,77 bilhões”, detalhou nota da pasta.

O pronunciamento informa, também, que o valor incorpora a derrubada de veto à Lei Paulo Gustavo (R$ 3,86 bilhões) e aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde (R$ 2,24 bilhões).

O envio do relatório bimestral de avaliação de despesas e receitas do orçamento é obrigatório. No documento, o governo corrige desvios que possam implicar no descumprimento do teto ou da meta de resultado primário.

O Ministério da Economia informou que, na segunda-feira (25/7), técnicos da pasta farão coletiva para detalhar o o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3º Bimestre de 2022.

Este é o terceiro corte anunciado pela equipe econômica em 2022. O primeiro, no fim de março, chegou a R$ 1,7 bilhão e atingiu em cheio as emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto por não ter a sua destinação explicitada.

Em maio, o presidente Jair Bolsonaro (PL) editou um decreto para promover novos ajustes no Orçamento, na ordem de R$ 8,239 bilhões. O reajuste impactou verbas da saúde, educação e defesa.

O corte, elaborado pela pasta comanda por Paulo Guedes, ocorre a menos três meses das eleições e em um cenário de arrecadação crescente.

A alteração nos gastos se deve à derrubada pelo Congresso do veto presidencial à Lei Paulo Gustavo, que determina o repasse de R$ 3,86 bilhões para fomento de atividades culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19.

* Com informações do site Metrópoles

Leia mais:

Aleam aprova LDO com orçamento de R$ 26 bilhões para 2023

USP prevê perda de 6,5% do orçamento com redução do ICMS

Com emenda aprovada ao Orçamento, Zé Ricardo irá fortalecer institutos federais do país e do Amazonas