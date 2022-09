Ciclo Sesc AM será realizado nos dias 18 e 25 de setembro em Manaus e Itacoatiara

Manaus (AM)- O Sesc Amazonas promove no mês de setembro mais uma edição do evento esportivo Ciclo Sesc. A atividade será realizada no dia 18 de setembro em Manaus e no dia 25 de setembro no município de Itacoatiara.

As inscrições gratuitas estarão abertas a partir desta sexta-feira (2) e deverão ser realizadas no site: www.sesc-am.com.br .

Para participar do evento e ter direito à camisa oficial do Ciclo Sesc, basta preencher a ficha cadastral no site do Sesc e levar, no dia do evento, dois quilos de alimentos não perecíveis que serão entregues ao Programa Mesa Brasil Sesc com destino às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelas organizações cadastradas no programa.

O evento, realizado pelo Sesc em todo o país, tem o objetivo de promover qualidade de vida por meio da atividade esportiva e recreativa, além da integração entre os participantes neste encontro de lazer e saúde, conforme explica o coordenador de lazer do Sesc AM, Kilson Costa.

“Nossa última edição foi em 2019 e agora queremos retornar em um lindo evento comemorativo aos 76 anos do Sesc. O Ciclo Sesc é uma atividade aberta a todos os públicos, inclusive participantes que queiram ir com outros modais como skate, patins ou patinetes, também serão bem-vindos. O importante é participar”, explicou.

Em Manaus, a largada para o passeio será em frente à Arena da Amazônia, às 17h. O passeio irá percorrer as avenidas Constantino Nery, Epaminondas, rua Dez de Julho, avenidas Getúlio Vargas, Leonardo Malcher, onde os participantes irão passar pelos principais pontos históricos do centro de Manaus, e depois retornam para a Arena da Amazônia, pela avenida Constantino Nery.

Ao final do percurso de 10 quilômetros, os participantes terão uma programação de encerramento especial com aula de ritmos, pista de skate, circuitos radicais e sorteio de brindes.

No município de Itacoatiara, o passeio será realizado na orla da cidade, passando pelas principais ruas e pontos históricos. A largada será às 17h, em frente ao Casarão do Sesc, situado na Rua Ministro Waldemar Pedrosa, Centro. Mais informações sobre o Ciclo Sesc podem ser obtidas pelo telefone (92) 98415-7864.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

AM conta com mais de 7 mil profissionais de educação física

Pedro brilha e comanda goleada do Flamengo sobre o Vélez

Anderson Silva enfrenta Jake Paul nos ringues em outubro