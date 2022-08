Anderson Silva enfrentará Jake Paul nos ringues em outubro

Anderson Silva tem luta de boxe marcada com o youtuber Jake Paul no dia 29 de outubro. O duelo ainda não tem local definido. A informação foi dada pelo site Keemstar, perfil do Twitter especializado em cobertura de celebridades.

O ex-campeão dos pesos-médios do UFC já fez três lutas no boxe e ganhou as três. O Spider enfrentou Júlio César Chávez Jr. (ex-campeão mundial de boxe), Tito Ortiz (ex-campeão dos pesos-meio-pesados do UFC) e Bruno Caveira (lutador de MMA).

Juventude x experiência

Jake Paul é 22 anos mais novo que Anderson Silva. O polêmico youtuber tem cinco vitórias em cinco lutas. Destas, quatro foram por nocaute. Já o Spider chega com 21 anos de experiência, tendo estreado no UFC em 2006, e um currículo de peso com 17 vitórias seguidas e 10 defesas de título consecutivas no MMA.

