Vídeo: naufrágio em Belém do Pará deixa vários mortos e desaparecidos

Belém (PA) – Uma embarcação naufragou na manhã desta quinta-feira (8), nas proximidades da ilha de Cotijuba, em Belém (PA). De acordo com as primeira informações, há pelo menos 14 pessoas mortas. O número de desaparecidos é incerto.

Os demais passageiros, que seriam em sua maioria moradores de Cutijuba, foram resgatados por outras embarcações que passavam pela área.

Segundo informações dos sobreviventes, mais de 80 pessoas estavam na embarcação que naufragou. De acordo com relatos, alguns passageiros ficaram presos no interior do barco e acabaram sendo levados para o fundo do rio.

A embarcação fazia o trajeto entre o porto de Camará, na cidade de Cachoeira do Arari, no arquipélago de Marajó, para Belém.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram relatos de algumas pessoas resgatadas dizendo que a embarcação afundou totalmente com pessoas dentro.

“A hélice parou no meio da baía [do Marajó] e o comandante alertou para ninguém se desesperar, mas a lancha começou a afundar do nada e as pessoas começaram a pular da lancha. Tinha muito idoso e criança na lancha “, relatou um dos passageiros após se salvar.

*Com informações do Metrópoles

