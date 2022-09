Prefeitura divulga selecionados para o 2º ciclo do programa ‘Salto: Aceleradora de MEIs’

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), divulga, nesta quinta-feira (8), a lista completa de selecionados para o 2º ciclo do programa “Salto: Aceleradora de MEIs”, que pode ser conferida em https://semtepi.manaus.am.gov.br.

Coordenado pela Impact Hub Manaus, organização que trabalha para o fomento de empreendedorismo e inovação social, o programa visa o crescimento da atuação do MEI em médio prazo, proporcionando aumento de clientes, incremento de sua renda, geração de novos empregos e, consequentemente, aquecimento da economia na região.

“O segundo ciclo do programa Salto alcançou mais de 500 inscritos e hoje estamos divulgando a lista completa com os nomes dos 200 selecionados. Esperamos que todos os participantes concluam essa nova fase do curso com êxito” , destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Durante 10 semanas, em encontros presenciais realizados uma vez por semana, os microempreendedores receberão mentoria de profissionais e facilitadores, e participarão de oficinas e laboratórios de prática. Os selecionados serão contatados pelo Impact Hub Manaus, para as devidas instruções de início de suas respectivas turmas.

*Com Informações da assesoria

Leia mais:

Renegociações de dívidas na Serasa têm aumento de 22% em agosto

Com mais de 200 espécies de flores, Feira de Holambra retorna a partir do dia 16 de setembro

Mais de 12 toneladas de tambaqui são vendidas até R$ 18 o quilo em Manaus; saiba onde