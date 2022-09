Mais de 12 toneladas de tambaqui são vendidas até R$ 18 o quilo em Manaus; saiba onde

Manaus (AM)- Nesta sexta-feira e no sábado, 9 e 10 de setembro, das 7h às 15h, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promove a Feira do Tambaqui, com a venda de mais de 12 toneladas do peixe. A feira acontecerá na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

Os preços variam de acordo com o peso do peixe. O Tambaqui com até quatro quilos será vendido a R$ 10, o quilo. O peixe de quatro a cinco quilos, por R$ 12, o quilo. De cinco a sete quilos, sai a R$ 14, o quilo; e aqueles acima de sete quilos, por R$ 18, o quilo.

Os tambaquis têm origem na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, localizada no município de Juruá (a 672km da capital), e são resultados dos projetos de manejo sustentável apoiados pela FAS.

O trabalho foi desenvolvido por 22 famílias das comunidades Catiti e Mangueira, com a participação de 50 pessoas que serão beneficiadas com os valores arrecadados na Feira do Tambaqui. Os próprios manejadores farão à venda do peixe na sede da FAS.

Os feirantes também poderão, em um espaço separado, realizar a limpeza do peixe, caso seja de interesse do comprador.

A venda do peixe é resultado de uma parceria entre a FAS e a Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman). Todas as atividades e transporte do pescado seguem rigorosos protocolos de qualidade e segurança.

Para Maria de Lima, moradora da comunidade São Francisco da Mangueira, localizada no município de Juruá, a venda na feira em Manaus é importante para as comunidades por causa da maior valorização do produto.

“Nós provamos constantemente que é possível conciliar desenvolvimento sustentável com renda econômica para os verdadeiros protetores da floresta, que são as pessoas que moram nessas comunidades ribeirinhas, distantes dos centros urbanos. A Feira do Tambaqui representa mais um exemplo disso e oportuniza que a população manauara consuma um alimento saudável, de procedência comprovada e regional”, ressalta o gerente do programa Floresta em Pé da FAS e coordenador da feira, Edvaldo Corrêa.

A Feira do Tambaqui possui autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), além do apoio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

