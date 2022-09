Fetam realiza o lançamento de “Amazonas Dramaturgia, volume 2” em Manaus

Manaus (AM)- Neste sábado (10), a Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) realiza o lançamento oficial do livro “Amazonas Dramaturgia – Volume 2”, às 19h, no Casarão de Ideias, centro de Manaus (AM).

O evento, que já é um aquecimento para o XV Festival de Teatro da Amazônia, tem entrada gratuita e distribuição de exemplares exclusivamente para os federados, para os demais participantes o valor de venda é R$10.

Com curadoria do dramaturgo e pesquisador teatral de Minas Gerais, Vinicius Souza, que também é diretor, ator e produtor, o livro reúne a poética de três dramaturgos do Amazonas, entre eles, “Amazônia em chamas – breve cena do caos”, de Aiub Serrão; “O céu beijou a boca de saturno”, de Felipe Maia Jatobá; e “Vacas Bravas” de Taciano Soares Vacas Bravas, do ator e diretor Taciano Soares. “Publicar, editar e produzir um livro é sempre uma tarefa que aciona vários esforços, sobretudo em futuros tão improváveis em relação às políticas públicas para a Cultura na esfera municipal, estadual e federal”, Francis Madson, presidente da Fetam.

Felipe Jatobá Aiub Serrão Taciano Soares

Produzida pela Fetam, a série “Amazonas Dramaturgia” traz, em sua primeira edição lançada em 2016, vozes poéticas concretizada em matéria poética passível de teatralidade através das obras “A Estrada”, de Douglas Rodrigues; “Mulheres Que Amam Demais”,de Fabiene Morais Araújo; “A Busca”, de Nereide Santiago e “Considerado”, de Adanilo.

XVI Festival de Teatro da Amazônia

Consolidado entre os principais festivais de teatro do Brasil, o XVI Festival de Teatro da Amazônia será realizado de 02 a 12 de outubro de 2022, em diferentes teatros e espaços culturais da cidade de Manaus (AM).

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Curta-metragem produzido no Museu Amazônico é premiado na Paraíba

Academia amazonense de Letras retoma projeto

Teatro Amazonas recebe concertos e espetáculos